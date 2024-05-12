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طالبان أفغانستان تلغي زيارة وفد عسكري باكستاني

Lebanon 24
12-05-2024 | 13:23
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ألغت حركة طالبان زيارة وفد عسكري باكستاني إلى قندهار بسبب الهجمات الجوية والصاروخية التي تعرضت لها ولاية بكتيکا في جنوب شرقي أفغانستان يوم الخميس الماضي.

وأفادت وكالة أنباء "طلوع نيوز" الأفغانية أنه كان من المتوقع أن يتوجه وفد من الجيش الباكستاني من مدينة روالبندي إلى مدينة قندهار اليوم الأحد، بغية الاجتماع بحاكم طالبان في هذا الولاية، لكن ألغيت الزيارة من قبل طالبان بسبب الهجوم الجوي الأخير الذي شنته باكستان على أفغانستان.
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وكتب الصحافي الأفغاني البارز يوسف زي في منشور على منصة "إكس"، نقلا عن مسؤولين في حكومة طالبان أن الاجتماع ألغي بسبب الهجوم الباكستاني.

وأضاف الصحافي: "قبل بضعة أيام، استهدفت صواريخ وطائرات مسيرة باكستانية ولاية بكتيکا مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص".

هذا ونقل تلفزيون "أفغانستان إنترناشنال" عن مصادر قولها، إن حركة طالبان وصفت "الوضع الجوي" بالسبب الرئيسي لإلغاء الزيارة، لكن في الواقع "الضربات الجوية التي تمت يوم الخميس على بكتيکا کانت السبب الرئيسي".

ولم تتوفر حتى الآن الكثير من التفاصيل الرسمية حول الهجوم على بكتيكا وحجم الخسائر البشرية فيها.

وكان من المفترض أن يلتقي وفد عسكري باكستاني مكون من ضباط متوسطي الرتب، مع حاكم الولاية محمد علي حنفي المعروف باسم ملا شيرين أخوند، بهدف نقل رسالة من السلطات الباكستانية إلى زعيم طالبان أفغانستان ملا هبة الله أخوند زاده.
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