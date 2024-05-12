مؤتمر دولي في الكويت يجمع ملياري دولار من أجل غزة

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تعهّدت جهات مانحة مجتمعة في الكويت، الأحد، تقديم أكثر من ملياري دولار لدعم قطاع غزة المحاصر والمدمر من جراء حرب مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.وجاء في البيان الختامي لمؤتمر دولي للمانحين، نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المبلغ وهو ملياران و696 ألفا و314 دولارا "يتم تنفيذه خلال العامين 2024، 2025، وستعمل المبادرة خلال العامين المقبلين-كمرحلة أولى قابلة للتمديد- على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة".ودعا البيان الذي تلاه المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بدر سعود الصميط، إلى "إطلاق نداء إنساني عاجل ومناشدة لجميع قادة الدول والحكومات، وقيادات الهيئات والمؤسسات الدينية، ورؤساء المنظمات الدولية على مستوى العالم؛ للتدخل العاجل من أجل وقف الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، خصوصاً في ظل تطور الأحداث في منطقة رفح".وإلى جانب المؤسسات الكويتية، شارك في مؤتمر المانحين مؤسسة "قطر الخيرية"، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية، ومنظمة الإغاثة الإسلامية في برمنغهام، ومؤسسة الخير في بريطانيا، إلى جانب جهات حكومية ورسمية ومنظمات عمل خيري وإنساني عدة، بحسب بيان صادر عن "أوتشا".كذلك، شهد المؤتمر حضورا من ممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وكبرى المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بتقديم البرامج والمبادرات الاغاثية والتنموية في قطاع غزة.وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس في غزة، وذلك خلال تواجده في الكويت تزامناً مع المؤتمر.وجاء كلام غوتيريش خلال كلمة مسجّلة مسبقا بُثت خلال المؤتمر قبل أن يحط بعيد ذلك في العاصمة الكويتية.وقال غوتيريش في كلمته: "تتسبب الحرب في غزة في معاناة إنسانية مروعة - تزهق الأرواح وتشتت شمل العائلات وتجعل أعداداً هائلة من الناس بلا مأوى، يعانون من الجوع والصدمة".وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "إنني أكرر دعوتي - دعوة العالم - إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية".وتابع: "لكن وقف إطلاق النار لن يكون سوى البداية. فطريق العودة من الدمار والصدمة التي خلفتها هذه الحرب سيكون طويلا. وسيحتاج سكان غزة إلى شراكات أقوى وأعمق للحصول على المساعدة الإنسانية والتنمية على المدى الطويل، للوقوف على أقدامهم مجددا وإعادة بناء حياتهم".وبعيد ذلك، وصل غوتيريش إلى الكويت والتقى أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.وقال خلال تسلّمه درعا فخرية من أمير الكويت إن "هذا له معنى خاص جدا بالنسبة لي، وأود أن أتسلمه أيضا نيابة عن الأمم المتحدة وخصوصا نيابة عن ما يقارب من 200 عضو في الأمم المتحدة قتلوا في غزة".واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط 35034 قتيلا غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.