الكويت.. جهات مانحة تتعهد بتقديم أكثر من ملياري دولار لغزة

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تعهدت جهات مانحة خلال مؤتمر في الكويت الأحد، تقديم أكثر من ملياري دولار لمساعدة قطاع غزة المدمّر جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.وقال المؤتمر الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في البيان الختامي إن المبلغ "يتم تنفيذه خلال العامين 2024، 2025، وستعمل المبادرة خلال العامين القادمين -كمرحلة أولى قابلة للتمديد- على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة".ويستمر الفلسطينيون الذين أنهكتهم الحرب في التدفق نحو المناطق الساحلية في مدينة رفح الجنوبية هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على مناطقها الشرقية. (روسيا اليوم)