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عربي-دولي
صواريخ وراجمات أوكرانية أصابته.. هذه آخر معلومة عن "مبنى بيلغورود"
Lebanon 24
12-05-2024
|
15:46
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انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية 9 جثث حتى الآن من تحت الأنقاض، بعد استهداف قوات كييف لمبنى سكني في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن "قوات كييف شنت في حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو هجوما إرهابيا استهدف مدينة بيلغورود بصواريخ "توتشكا-أو" البالستية، وراجمات "أولخا" الأوكرانية و"فامبير" التشيكية".
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وأضافت في بيان: "الدفاعات الروسية أسقطت 6 صواريخ "توتشكا-أو" و4 صواريخ "فامبير" وصاروخي "أولخا". شظايا أحد صواريخ "توتشكا-أو" التي تم إسقاطها أدت إلى تدمير مبنى سكني في مدينة بيلغورود".
وقد أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، يوم الأحد، بتعرض مبنى سكني مكون من عدة طوابق إلى قصف بالصواريخ والقذائف، نفذته قوات كييف. (روسيا اليوم)
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