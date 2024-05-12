Advertisement

عربي-دولي

صواريخ وراجمات أوكرانية أصابته.. هذه آخر معلومة عن "مبنى بيلغورود"

Lebanon 24
12-05-2024 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1198648-638511511824044479.jpg
Doc-P-1198648-638511511824044479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية 9 جثث حتى الآن من تحت الأنقاض، بعد استهداف قوات كييف لمبنى سكني في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن "قوات كييف شنت في حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو هجوما إرهابيا استهدف مدينة بيلغورود بصواريخ "توتشكا-أو" البالستية، وراجمات "أولخا" الأوكرانية و"فامبير" التشيكية".
Advertisement

وأضافت في بيان: "الدفاعات الروسية أسقطت 6 صواريخ "توتشكا-أو" و4 صواريخ "فامبير" وصاروخي "أولخا". شظايا أحد صواريخ "توتشكا-أو" التي تم إسقاطها أدت إلى تدمير مبنى سكني في مدينة بيلغورود".

وقد أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، يوم الأحد، بتعرض مبنى سكني مكون من عدة طوابق إلى قصف بالصواريخ والقذائف، نفذته قوات كييف. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:19 | 2024-05-12
18:00 | 2024-05-12
17:18 | 2024-05-12
16:17 | 2024-05-12
16:15 | 2024-05-12
16:13 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24