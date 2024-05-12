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بوتين يغير وزير الدفاع ويبقي على الدبلوماسي المخضرم

Lebanon 24
12-05-2024 | 16:09
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أعلن مجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو، فيما سيبقي على وزير خارجيته المخضرم سيرغي لافروف.

وقالت وكالة نوفوتسي الرسمية إن مجلس الاتحاد الروسي استقبل قائمة المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناصب رؤساء عدد من الوزارات والإدارات الفيدرالية.
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وظهر في مقترح الرئيس غياب وزير الدفاع سيرغي شويغو واستبداله بـ أندريه ريموفيتش بيلوسوف".






وشغل بيلوسوف سابقًا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة ميخائيل ميشوستين.

وأعاد بوتين يوم الجمعة الماضي تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة.

 القائمة الكاملة للمرشحين هي كما يلي:

وزير الدفاع : بيلوسوف أندريه ريموفيتش

وزير الداخلية : كولوكولتسيف فلاديمير الكسندروفيتش

وزير الدفاع المدني وحالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث : ألكسندر فياتشيسلافوفيتش كورينكوف

وزير الخارجية : سيرغي فيكتوروفيتش لافروف

وزير العدل: تشويتشينكو كونستانتين أناتوليفيتش

مدير جهاز المخابرات الأجنبية : سيرجي إيفجينيفيتش ناريشكين
مدير جهاز الأمن الفيدرالي : ألكسندر فاسيليفيتش بورتنيكوف

مدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني : زولوتوف فيكتور فاسيليفيتش

مدير جهاز الأمن الفيدرالي : ديمتري فيكتوروفيتش كوشنيف

رئيس المديرية الرئيسية للبرامج الخاصة للرئيس : ألكسندر ليونيدوفيتش لينز
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