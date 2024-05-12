طلاب في جامعة أميركية يغادرون حفل تخرج بسبب ممثل داعم لإسرائيل

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غادر عشرات الطلاب حفل التخرج بجامعة ديوك الأميركية، يوم الأحد، وهتف بعضهم "فلسطين حرة" تعبيرا عن احتجاجهم على ضيف الحفل الممثل الفكاهي جيري ساينفيلد لدعمه إسرائيل خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وذلك وفقا لما أظهرته مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.وصاح خريجون آخرون "جيري!.. جيري!" بينما تلقى ساينفيلد شهادة فخرية، وألقى كلمة تلقى دعوة حضور الحفل لإلقائها دون مقاطعة كبيرة.زار ساينفيلد إسرائيل وأيدها علنا منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى لمقتل 1200 شخص وخطف 252 آخرين، حتى في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية التالية في القطاع التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني.