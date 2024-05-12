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عربي-دولي
طلاب في جامعة أميركية يغادرون حفل تخرج بسبب ممثل داعم لإسرائيل
Lebanon 24
12-05-2024
|
16:13
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غادر عشرات الطلاب حفل التخرج بجامعة ديوك الأميركية، يوم الأحد، وهتف بعضهم "فلسطين حرة" تعبيرا عن احتجاجهم على ضيف الحفل الممثل الفكاهي جيري ساينفيلد لدعمه إسرائيل خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وذلك وفقا لما أظهرته مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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وصاح خريجون آخرون "جيري!.. جيري!" بينما تلقى ساينفيلد شهادة فخرية، وألقى كلمة تلقى دعوة حضور الحفل لإلقائها دون مقاطعة كبيرة.
زار ساينفيلد إسرائيل وأيدها علنا منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى لمقتل 1200 شخص وخطف 252 آخرين، حتى في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية التالية في القطاع التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني.
وتعد واقعة جامعة ديوك أحدث مظاهر الاحتجاج التي تهز الجامعات الأميركية والتي يدعو فيها الطلاب جامعاتهم إلى سحب استثماراتها من موردي الأسلحة والشركات الأخرى التي تستفيد من الحرب، وكذلك العفو عن الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الذين تعرضوا لإجراءات تأديبية أو طردوا بسبب التظاهر.
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