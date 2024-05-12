تعطّل حركة القطارات في برشلونة



وتقطعت السبل بآلاف الركاب في محطات القطار في برشلونة وما حولها بعد عدم قدرة القطارات على العمل في عدة خطوط للركاب.

Advertisement وجاء انقطاع وسائل النقل المحلية، فيما كان أكثر من 5.7 مليون ناخب يستعدون للمشاركة في الانتخابات الإقليمية في كتالونيا. عانت خدمة سكك حديدية تخدم برشلونة وشمال شرق إسبانيا من توقف كبير بسبب سرقة كابلات نحاسية من إحدى محطات القطارات، حسبما ذكرت هيئة السكك الحديدية الإسبانية يوم الأحد.وتقطعت السبل بآلاف الركاب في محطات القطار في برشلونة وما حولها بعد عدم قدرة القطارات على العمل في عدة خطوط للركاب.وجاء انقطاع وسائل النقل المحلية، فيما كان أكثر من 5.7 مليون ناخب يستعدون للمشاركة في الانتخابات الإقليمية في كتالونيا.

وقالت هيئة السكك الحديدية الإسبانية إن "سرقة الكابلات الكهربائية من محطة شمال برشلونة في بلدة مونتكادا تسببت في عدة حرائق في كابلات نظام الإشارات".

وأشارت إلى أن "الحادث الذي وقع في الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي تسبّب في تأثير خطير على خدمة القطارات المحلية وأثر على جميع خطوط السكك الحديدية".