Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا: وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل سيقوّي حماس

Lebanon 24
12-05-2024 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1198672-638511571249948703.jpg
Doc-P-1198672-638511571249948703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن "وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ليس مساراً حكيماً ولن يؤدي إلا إلى تقوية حماس".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستسير على خطى الولايات المتحدة في التهديد بوقف إمدادات الأسلحة الهجومية لإسرائيل إذا شنت هجوماً على مدينة رفح، قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، إن "المقارنة بين البلدين لن تكون عادلة، لأن بريطانيا، على عكس الولايات المتحدة، تقدم كمية صغيرة للغاية من الأسلحة لإسرائيل".
Advertisement
وأضاف: "تقدم المملكة المتحدة أقل من 1 بالمائة من الأسلحة لإسرائيل، وهي ليست موردا حكومياً.
وتابع: "لدينا نظام ترخيص ويمكن إغلاق هذه التراخيص إذا تبين أن هناك خطرا جديا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأردف بالقول: "المملكة المتحدة لم تدعم هجوما كبيرا في رفح بدون خطة واضحة حول كيفية حماية المدنيين"، مضيفاً: "إن نشر قوات بريطانية على الأرض في غزة كجزء من الجهود الدولية لتوزيع المساعدات سيكون مخاطرة لا ينبغي لنا أن نخوضها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:51 | 2024-05-12
23:35 | 2024-05-12
23:33 | 2024-05-12
23:29 | 2024-05-12
23:25 | 2024-05-12
23:20 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24