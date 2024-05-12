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عربي-دولي

تسمّم بمادة كحولية يودي بحياة 4 أشخاص في تونس

Lebanon 24
12-05-2024 | 18:19
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شهدت جزيرة جربة في تونس وفاة 4 أشخاص يشتبه في تناولهم لعطر "القوارص".
وقد تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين بعد إخضاعهم إلى غسيل معدة.
وأكد المتحدث أنه تم الاحتفاظ بأحد الأشخاص في ملف القضية من أجل بيع مواد فاسدة وسامة وغير صالحة للاستهلاك، وحجز كمية منها لعرضها على الاختبار من أجل تحديد النوعية.
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وتحتوي "القوارص" وهي نوع من العطور على مواد مستخلصة من الأعشاب والزهور، بالإضافة إلى مواد كيميائية مثل الكحول والميثانول.
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