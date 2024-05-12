19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تسمّم بمادة كحولية يودي بحياة 4 أشخاص في تونس
Lebanon 24
12-05-2024
|
18:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت جزيرة جربة في تونس وفاة 4 أشخاص يشتبه في تناولهم لعطر "القوارص".
وقد تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين بعد إخضاعهم إلى غسيل معدة.
وأكد المتحدث أنه تم الاحتفاظ بأحد الأشخاص في ملف القضية من أجل بيع مواد فاسدة وسامة وغير صالحة للاستهلاك، وحجز كمية منها لعرضها على الاختبار من أجل تحديد النوعية.
Advertisement
وتحتوي "القوارص" وهي نوع من العطور على مواد مستخلصة من الأعشاب والزهور، بالإضافة إلى مواد كيميائية مثل الكحول والميثانول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
Lebanon 24
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
01:45 | 2024-05-12
12/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
08:04 | 2024-05-12
12/05/2024 08:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
06:47 | 2024-05-12
12/05/2024 06:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عن "متحرّش" قرب الجامعة اللبنانية.. وفتاة تكشف ما فعله معها!
Lebanon 24
فيديو عن "متحرّش" قرب الجامعة اللبنانية.. وفتاة تكشف ما فعله معها!
01:22 | 2024-05-12
12/05/2024 01:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" في ورطة.. وباسيل أمام خيارين!
Lebanon 24
"التيار" في ورطة.. وباسيل أمام خيارين!
04:00 | 2024-05-12
12/05/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:51 | 2024-05-12
"موسم الحرائق بدأ مبكرا صعبا".. إجلاء آلاف السكان بغرب كندا
23:35 | 2024-05-12
حذفت كلمة خلال أدائها خطاب القسم.. رئيسة دولة تُثير خلافا دبلوماسيا
23:33 | 2024-05-12
هل تمتلك إيران أسلحة نووية؟
23:29 | 2024-05-12
لندن تقول إن شويغو مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" في صفوف الجيش الروسي
23:25 | 2024-05-12
حفل تحوّل إلى مأساة.. قتلى وإصابات كثيرة في إطلاق نار بأميركا وفيديو يوثق!
23:20 | 2024-05-12
تقرير يكشف: حظر تيك توك قد يؤثر على حظوظ بايدن في انتخابات الرئاسة
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
13/05/2024 07:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
13/05/2024 07:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
13/05/2024 07:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24