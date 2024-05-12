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عربي-دولي
واشنطن: إسقاط مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن
Lebanon 24
12-05-2024
|
23:01
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أكدت القيادة الوسطى الأميركية، فجر اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان على حسابها في "إكس": "في يوم 12 أيار حوالي الساعة 3:30 صباحا (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة في تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".
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وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
وتابع: "تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".
وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، توسيع دائرة العمليات، ردا على الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وقال الحوثي: "مع العدوان الإسرائيلي على رفح، تشمل مرحلة التصعيد الرابعة أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو وإلى أي جهة ستتجه".
وأشار إلى أن "أي سفينة نقلت بضائع لموانئ العدو من بعد صدور قرار الحظر فإنها ستكون هدفا لنا في أي مكان تطاله أيدينا".(سكاي نيوز)
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