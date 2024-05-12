Advertisement

عربي-دولي

واشنطن: إسقاط مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن

Lebanon 24
12-05-2024 | 23:01
A-
A+
Doc-P-1198699-638511774977602821.jpeg
Doc-P-1198699-638511774977602821.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت القيادة الوسطى الأميركية، فجر اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان على حسابها في "إكس": "في يوم 12 أيار حوالي الساعة 3:30 صباحا (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة في تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".
Advertisement

وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

وتابع: "تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، توسيع دائرة العمليات، ردا على الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وقال الحوثي: "مع العدوان الإسرائيلي على رفح، تشمل مرحلة التصعيد الرابعة أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو وإلى أي جهة ستتجه".

وأشار إلى أن "أي سفينة نقلت بضائع لموانئ العدو من بعد صدور قرار الحظر فإنها ستكون هدفا لنا في أي مكان تطاله أيدينا".(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:42 | 2024-05-13
02:32 | 2024-05-13
02:03 | 2024-05-13
01:58 | 2024-05-13
01:27 | 2024-05-13
01:24 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24