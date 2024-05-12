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لندن تقول إن شويغو مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" في صفوف الجيش الروسي

Lebanon 24
12-05-2024 | 23:29
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قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن نظيره الروسي، سيرغي شويغو، الذي أقاله الرئيس، فلاديمير بوتين، الأحد، من منصبه، مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" بين قتيل وجريح في "صفوف جنوده" خلال الحرب في أوكرانيا.
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وأقال بوتين مساء الأحد شويغو الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2012، في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد أيام قليلة على تنصيبه لولاية رئاسية خامسة وبعد أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.
وكتب شابس على منصة أكس "شويغو تسبب بسقوط أكثر من 355 ألف ضحية في صفوف جنوده وبمعاناة هائلة بين المدنيين في إطار حملة غير قانونية في أوكرانيا".
وأضاف "روسيا تحتاج إلى وزير دفاع يمكنه إلغاء هذا الإرث الكارثي وإنهاء الغزو، لكن كل ما ستحصل عليه هو دمية أخرى لبوتين".

ويحل مكان شويغو في منصبه أندريه بيلوسوف، وهو خبير اقتصادي ليست لديه خلفية عسكرية وكان أحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين لبوتين في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التعديل الوزاري في وقت يحرز الجيش الروسي تقدما في منطقة خاركيف الأوكرانية، بعد أيام على إطلاقه هجوما بريا، ويكثف ضغوطه في دونباس حول تشاسيف يار. (الحرة)

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