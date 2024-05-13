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كارثة إندونيسيا مستمرّة.. ارتفاع عدد قتلى الفيضانات و"جبل النار" يلفظ المزيد من الحمم الباردة! (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2024 | 00:44
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إرتفعت حصيلة الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا إلى 41 قتيلا و17 مفقودا، وفق ما أعلنه مسؤول كبير في وكالة إدارة الكوارث المحلية اليوم الاثنين. 

وقال إلهام وهاب: "الليلة الماضية، سجلنا 37 حالة وفاة.. لكن منذ صباح اليوم، ارتفع الرقم أكثر ليصل إلى 41 حالة وفاة"، مضيفا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.
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ووقعت المأساة السبت في إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، حيث هطلت أمطار غزيرة طوال ساعات على المنطقة، متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي (جبل النار)، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.

والحمم الباردة خليط من مواد مختلفة يتشكل منها الجبل البركاني بينها رماد ورمل وصخور، قد تمتزج بسبب الأمطار، وتتدفق على طول الجبل البركاني.
 
 


وأعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة عبد المهاري في بيان، عن تضرر 84 منزلاً و16 جسراً ومسجدين في إقليم تاناه داتار، إضافة إلى 20 هكتاراً من حقول الأرز.

ويضم إقليم تاناه داتار 370 ألف نسمة، وغطت الطرق فيه طبقة من الوحل. وغمرت المياه الموحلة عددا من المنازل كما حولت الأمطار الأحياء إلى بحر من الطين والحطام تطل منه أسطح مبان وأشجار نخيل.
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