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عربي-دولي

في أسبوع... أكثر من 300 ألف فلسطيني غادروا رفح

Lebanon 24
13-05-2024 | 01:03
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، أن أكثر من 300 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أسبوع، منذ أصدرت إسرائيل أمر إخلاء جزئي.
ووصفت الأونروا عملية الإجلاء بأنها "قسرية وغير إنسانية".
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وقالت الوكالة على منصات التواصل الاجتماعي: "لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه"، مكررة العبارة 3 مرات.


وفي وقت متأخر من السبت، أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين مرة أخرى بالإخلاء من معظم الجزء الشرقي من رفح.
ودخلت قوات الدفاع الإسرائيلية رفح الأسبوع الماضي، فيما وصفتها بعملية "دقيقة" قبل غزو بري محتمل، وسط دعوات دولية بعدم شنه.
وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق "تلغرام": "قبل عملياتنا، نحث المدنيين على التحرك مؤقتا نحو المناطق الإنسانية والابتعاد عن تبادل إطلاق النار الذي تضعهم فيه حماس". (سكاي نيوز)
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