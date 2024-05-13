رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف: أتحمل مسؤولية الفشل بمنع هجوم "طوفان الأقصى"

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أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، مساء أمس الأحد، إن الجيش فشل في منع هجمات السابع من تشرين الأول، وإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.وأضاف هاليفي، في تصريحات نقلتها هيئة البثّ الإسرائيلية: "أتحمل المسؤولية عن حقيقة فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته، المتمثلة في حماية مواطني دولة إسرائيل في السابع من تشرين، وأشعر بثقله على كتفي كل يوم، وفي قلبي أفهم معناها تماماً".وخاطب هاليفي عائلات القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في قطاع غزة قائلاً: "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها".وشدّد رئيس الأركان أيضاً على أن إسرائيل مصممة على إكمال الحرب في قطاع غزة.وختم بالقول: "مصممون على إكمال المهمة رغم أننا ندرك التكلفة، وكلما ثار أعداؤنا علينا، سنكون على أهبة الاستعداد، وسنكون جاهزين ومتأهبين، وسنرد بقوة على أي محاولة للإضرار بنا".(العربية)