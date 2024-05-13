في جولة تفقدية للمؤسسات الصناعية الدفاعية الكبرى في البلاد.. كيم يختبر قناصة حديثة ويقود عربة صاروخية (صورة)

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مصانع الذخيرة الرئيسية المنتجة لبنادق القنص وعربات إطلاق الصواريخ، وحثّ على تعزيز قدرات المدفعية، واختبر بنفسه بندقية قنص حديثة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.

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وجاءت الزيارة التفقدية لزعيم البلاد، خلال اليومين الماضيين، في المؤسسات الصناعية الدفاعية الكبرى في البلاد، واطلع على تحديث خطوط الإنتاج وخطط الإنتاج لهذا العام.

كما ظهر زعيم البلاد وهو يختبر البندقية المطورة ويوجهها ويتفحصها من جميع الجوانب ويطلق النار بواسطتها، وقاد شخصيا مركبة إطلاق صاروخية من الراجمات.