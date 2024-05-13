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في جولة تفقدية للمؤسسات الصناعية الدفاعية الكبرى في البلاد.. كيم يختبر قناصة حديثة ويقود عربة صاروخية (صورة)

Lebanon 24
13-05-2024 | 01:24
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تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مصانع الذخيرة الرئيسية المنتجة لبنادق القنص وعربات إطلاق الصواريخ، وحثّ على تعزيز قدرات المدفعية، واختبر بنفسه بندقية قنص حديثة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.
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كيم يختبر قناصة حديثة ويقود عربة صاروخية ويعطي توجيهات بخصوص الإنتاج (صورة)
وجاءت الزيارة التفقدية لزعيم البلاد، خلال اليومين الماضيين، في المؤسسات الصناعية الدفاعية الكبرى في البلاد، واطلع على تحديث خطوط الإنتاج وخطط الإنتاج لهذا العام.
 
 
كيم يختبر قناصة حديثة ويقود عربة صاروخية ويعطي توجيهات بخصوص الإنتاج (صورة)
كما ظهر زعيم البلاد وهو يختبر البندقية المطورة ويوجهها ويتفحصها من جميع الجوانب ويطلق النار بواسطتها، وقاد شخصيا مركبة إطلاق صاروخية من الراجمات.
 
كيم يختبر قناصة حديثة ويقود عربة صاروخية ويعطي توجيهات بخصوص الإنتاج (صورة)


وأعرب كيم عن ارتياحه لنظام التشغيل الآلي وجودة مركبات الإطلاق، وشدّد على الحاجة إلى مزيد من التوسع في نتائج الإنتاج من خلال زيادة القدرات العلمية والتكنولوجية، وبالتالي تسريع تعزيز قدرات المدفعية للجيش.

ونُقل عن كيم قوله: "من أجل إنتاج قاذفات صواريخ متعددة من طرازنا بكميات كبيرة وكفاءة عالية وموثوقية، من المهم تحسين مستوى تحديث عمليات الإنتاج بشكل مطرد".
 
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