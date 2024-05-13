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عربي-دولي

آخر التطورات الميدانية.. موسكو تتقدم في خاركيف وتعلن إسقاط 31 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا

Lebanon 24
13-05-2024 | 01:27
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في آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، تتواصل، اليوم الاثنين، العمليات القتالية على الجبهات حيث يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من التقدم على الأرض، فيما تقاوك القوات الأوكرانية مستعينة بالدعم العسكري الغربي.
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فقد قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 صاروخا و31 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على الأراضي الروسية أثناء الليل. وكتبت الوزارة على تطبيق "تليغرام" أنه تم تدمير 12 صاروخا موجها فوق منطقة بلغورود على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت أنها دمرت أيضا أربعة صواريخ موجهة وسبع طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم وثماني طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك واعترضت أربع مسيرات فوق منطقة ليبيتسك.

وفي وقت سابق، أقر الجيش الأوكراني بـ"نجاحات تكتيكية" روسية في منطقة خاركيف (شمال شرق أوكرانيا)، فيما أعلنت موسكو الأحد السيطرة على أربع بلدات إضافية في هذه المنطقة المحاذية لروسيا خلال عملية برية بدأتها الجمعة واستدعت إجلاء آلاف الأشخاص.

وأقرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت باكر الاثنين في بيان على "فيسبوك" بأن "العدو يشهد حاليا نجاحات تكتيكية"، مضيفة أن ثمة "معارك مستمرة في مدينة فوفتشانسك الحدودية" التي كان عدد سكانها يبلغ حوالى 3000 نسمة قبل الهجوم الحالي وحيث حشدت موسكو "ما يصل إلى خمس كتائب" وفقا لكييف.

يأتي هذا التقدم الروسي في وقت أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تعديلا وزاريا مفاجئا مساء الأحد وأقال وزير دفاعه سيرغي شويغو، بعد أكثر من عامين على المعارك في أوكرانيا، من دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للنزاع. (العربية)


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