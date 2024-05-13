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نتنياهو يؤكد: لا تراجع عن مواصلة العمليات في غزة.. وهذا ما قاله عن قادة حماس

Lebanon 24
13-05-2024 | 03:08
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، انه "لا تراجع عن مواصلة العمليات في غزة حتى تحقيق الانتصار الكامل"، مشيراً إلى أن "فكرة إبعاد قادة حماس من قطاع غزة مطروحة في المناقشات".
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وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة، الاثنين، اليوم 220 في الحرب، مع تكثيف العمليات العسكرية في شمال القطاع وفي شرق رفح بالجنوب، فيما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مسؤولة، اليوم الاثنين، إن الحكومة لم تتفق بعد مع الوسطاء في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس بشأن مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات.

وذكرت الهيئة أن الوسطاء الثلاثة، مصر وقطر والولايات المتحدة، يضغطون باتجاه استئناف المفاوضات التي تعثرت الأسبوع الماضي في القاهرة، على أمل الوصول إلى صفقة جديدة.

وأضافت نقلا عن مصادر خاصة أن الحكومة الإسرائيلية قد تجتمع يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن استئناف التفاوض.

وكانت المفاوضات قد تعثرت في القاهرة بعدما قالت حماس إنها وافقت على مقترح مصري، في حين قالت إسرائيل إن ما وافقت عليه الحر كة مقترح معدل غير مقبول بالنسبة لها.(العربية)

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