Advertisement

عربي-دولي

إيران والنيجر.. مفاوضات سرية من أجل "الكعكة الصفراء"

Lebanon 24
13-05-2024 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1198785-638511922430754981.jpg
Doc-P-1198785-638511922430754981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المجلس العسكري في النيجر انخرط منذ فترة في "مفاوضات سرية" لبيع مئات الأطنان من الكعكة الصفراء"، الاسم الذي يطلق على اليورانيوم، إلى إيران.
 
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر رسمية غربية ونيجرية، إنه "منذ انقلاب تموز 2023 انخرط المجلس العسكري في النيجر في مفاوضات سرية مع إيران لتسليمها 300 طن من اليورانيوم الخام"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا تراقبان هذه التحركات عن كثب.
Advertisement


واطلعت الاستخبارات الأميركية على هذه المحادثات في الربع الأول من عام 2024، علما أن قيمة الصفقة تقدر بـ56 مليون دولار، وفق "لوموند".
وكان الجيش النيجري نفى يوم 16 نيسان، ما وصفها بـ"الادعاءات الكاذبة" لواشنطن.
وفي أيار الماضي، قال موقع "أفريكا إنتليجنس" إن المفاوضات بين إيران والنيجر "قطعت أشواطا في طريق حصول طهران على اليورانيوم الخام من النيجر".


واليورانيوم منتج التصدير الرئيسي للنيجر، ويأتي من مناجم تديرها منذ عام 1971 مجموعة "أورانو" الفرنسية في أرليت.
وتعتبر النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.
وتعليقا على هذه التقارير، أوضحت "أورانو" أن حكومة النيجر، وهي مساهم بنسبة 36.6 بالمئة، "تسوق حصتها من الإنتاج بشكل مستقل"، قبل أن تضيف أنه "لم يتم الاتصال بها" من قبل نيامي أو طهران في سياق هذه المفاوضات السرية.
كما أكدت الشركة الفرنسية أنها "تحترم بشكل صارم العقوبات الدولية التي تحظر أي بيع لليورانيوم من قبل المجموعة إلى إيران".
وتأتي هذه التقارير في ظل تدهور العلاقات بين النيجر والغرب، بعد الانقلاب الذي حدث العام الماضي. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-05-13
05:28 | 2024-05-13
05:28 | 2024-05-13
05:21 | 2024-05-13
05:15 | 2024-05-13
04:55 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24