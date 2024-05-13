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عربي-دولي

السلطة الفلسطينية ترفض إدارة معبر رفح "تحت حكم إسرائيل".. وهذا شرطها

Lebanon 24
13-05-2024 | 04:07
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رفضت السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح "تحت حكم إسرائيل"، بحسب ما كشفه مسؤول فلسطيني اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية، "التي رفضت ذلك".
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وتابع: "السلطة الفلسطينية اشترطت لاستلام معبر رفح الالتزام بخطة السلام العربية التي صاغتها السداسية العربية، القاضية بوقف الحرب وانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة، والتزام إسرائيل بجدول زمني للمفاوضات حتى إقامة دولة فلسطينية".

وبحسب المصدر، فإن "السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن تدير معبر رفح تحت حكم إسرائيل العسكري، ولن تستلم قطاع غزة على أجزاء".

وكانت إسرائيل سيطرت قبل أيام على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في إطار عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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