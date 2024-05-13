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خاص
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: بوتين يجبر الأوكرانيين على القتال من أجله!
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
13-05-2024
|
07:00
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ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "في آذار من هذا العام، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يأمر بالتجنيد الربيعي في الخدمة العسكرية. من جانبه، وعد الكرملين بعدم إرسال المجندين إلى الجبهة. وكما هي الحال في كثير من الأحيان مع روسيا، كانت هذه كذبة، وهي كذبة سيئة بما فيه الكفاية إذا كنت روسياً، ولكنها أسوأ بكثير إذا كنت أوكرانياً تعيش في إحدى المناطق التي تحتلها القوات الروسية. ففي عام 2022، أكد ما يسمى بحاكم منطقة زابوريجيا للجمهور أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري هناك في السنوات المقبلة".
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وبحسب الصحيفة، "مع ذلك، يمكننا الآن أن نقول بشكل قاطع أن موسكو قامت بتجنيد الشباب الأوكراني من كل أنحاء الأراضي المحتلة للخدمة في الجيش. ليس هذا فحسب، بل سجلت المخابرات الأوكرانية العديد من الحالات التي انتهى فيها المجندون إلى الخطوط الأمامية. هذه ليست مجرد جريمة أخلاقية، بل هي جريمة حرب. صرح أندريه يوسوف، ممثل المخابرات الدفاعية الأوكرانية (DIU)، لمركز الأمن والتعاون الأوكراني (USCC)، أنه في بداية الغزو الروسي الواسع النطاق في عام 2022، تم استدعاء مجموعة من الطلاب من دونيتسك، وهي منطقة محتلة أخرى، إلى مكاتب عمداء المؤسسات التعليمية في شباط وتم تسجيلهم كمجندين هناك.وقال يوسوف: "في غضون أسبوع، وبدون أي تدريب أو معدات، وجدوا أنفسهم على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا".
وتابعت الصحيفة، "ويأتي ذلك بالإضافة إلى التعبئة المستمرة تقريبًا في الأجزاء المحتلة من دونباس منذ بدء الحرب في عام 2014، ومن ثم أنشأت روسيا فيلقين من الجيش يبلغ مجموعهما 35 ألف جندي. وفي عام 2023، تم ضم "الفيلق" إلى القوات المسلحة الروسية. وكما ذكرت وحدة DIU، فقد فقدت وحدتهم طابعها الإقليمي، حيث أدت التعبئة القسرية إلى "جمع" جميع الرجال "المناسبين" من أماكن مختلفة. وللتأكيد، فإن كافة هذه الأراضي أوكرانية قانونيًا بموجب القانون الدولي".
وأضافت الصحيفة، "شهدت مدينة ماريوبول، وهي عاشر أكبر مدينة في أوكرانيا سابقًا، وتقع أيضًا في دونيتسك، جهود تعبئة روسية مماثلة تحت ستار "التجنيد الإجباري". وفي الواقع، لم يعد عدم الحصول على الجنسية الروسية عائقا. فمباشرة بعد تجنيدهم، يُتاح للرجال فرصة التوقيع على عقد بدفع 200 ألف روبل (حوالي 1700 جنيه إسترليني) إذا تم إرسالهم إلى الجبهة.وتستمر أنشطة التعبئة أيضًا في شبه جزيرة القرم المحتلة بشكل غير قانوني. وبحسب المقاومة الأوكرانية، في نيسان 2024، أغار المحتلون على السكان المحليين في منطقة سيمفيروبول، وهو ما حدث في أحد الأعياد الإسلامية الكبرى".
وبحسب الصحيفة، "الهدف واضح: تجنيد القسم الأكثر "إشكالية" من السكان لصالح روسيا، وهم تتار القرم. وتحاول روسيا أيضاً إقناع الرجال الضعفاء بالتوقيع على عقود مع جيشها، أي أولئك الذين يعانون من الديون، أو الذين يعانون من مشاكل مع القانون، أو الذين يواجهون مواقف صعبة أخرى. وفي ضوء الهجوم الروسي، والخسائر في صفوف الأفراد والفرار من الخدمة، فمن الواضح أن موسكو ستواصل تكثيف أنشطة التعبئة غير القانونية هذه، وسوف تستمر لأنها تقدم أيضاً ميزة مروعة أخرى: توفير الفرص لتحطيم أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال نفسياً. وهذا لا ينطبق فقط على الأشخاص المعبأين أنفسهم، بل ينطبق أيضًا على أفراد أسرهم.إنها مجرد وسيلة أخرى لشن الحرب بالنسبة للروس".
وختمت الصحيفة، "مع ذلك، تستخدم المقاومة الأوكرانية الوضع لصالحها، وذلك من خلال تجنيد الضباط الروس، ونقل المعلومات، واستهداف المسؤولين الروس. إن معظم هذه الأنشطة سرية للغاية، لكنها تحدث في الواقع. ومن المتوقع رؤية المزيد في الأشهر المقبلة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
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عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
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