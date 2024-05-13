وكيل ترامب السابق ورقة الادعاء الرابحة لكشف "أموال الصمت"!

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يقف الشاهد الأكثر توقعاً في القضية مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمصلح الذي رتب لدفع أموال الصمت إلى ستورمي دانيلز أمام المحكمة اليوم الاثنين.ومن المحتمل أن يحتاج المدعون إلى كوهين لإظهار أن ترامب متورط بشكل مباشر في تزوير سجلات الأعمال للحفاظ على سرية مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لدانييلز في عام 2016، وهو ما لم يفعله الشهود السابقون بشكل حاسم بعد.ويمكن أن يسخن الاستجواب مع محاولة محامي ترامب إظهار هيئة المحلفين أن كوهين، الذي أقر بأنه مذنب في الإدلاء ببيانات كاذبة في قضية منفصلة، هو كاذب يسعى للانتقام من رئيسه السابق.وقال المدعون العامون إنهم يستطيعون الانتهاء من تقديم قضيتهم في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وبالإضافة إلى كوهين، يخططون لاستدعاء شاهد آخر. وبعد ذلك، يمكن للدفاع إحضار أي شهود يريد استجوابهم قبل بدء المرافعات الختامية.وشهد الأسبوع الماضي المضطرب في محكمة مانهاتن الجنائية ما يقرب من يومين من شهادة دانيلز.وقدمت ممثلة الأفلام الإباحية تفاصيل حية ومزعجة حول علاقتها المزعومة مع ترامب في عام 2006، بما في ذلك الوضعية التي مارست فيها الجنس، ونوع الشامبو في حمامه، وكيف شعرت بالترهيب عند ممارسة الجنس مع أحد مشاهير تلفزيون الواقع.وشوهد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، وهو يهز رأسه بغضب خلال أجزاء من شهادتها، واشتكى القاضي من أنه كان يشتم بصوت مسموع.وقال محامو ترامب إن التفاصيل المتعلقة بالجنس، خاصة عندما تبدو غير موافقة، ليس لها مكان في قضية تتعلق بمزاعم تزوير السجلات. لقد طلبوا إبطال المحاكمة، لكن قاضي المحكمة العليا في نيويورك خوان ميرشان رفض الطلب وألقى باللوم على محامي الدفاع لعدم الاعتراض بقوة أكبر أثناء شهادة دانيلز. (العربية)