الاحتلال يشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

شنت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة قلقيلية اليوم ، واعتقلت مواطنا ونجله بعد مداهمة منزلهما بحي جعيدي.

كما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، أحياء في بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت أكثر من 50 منزلا وعبثت بمحتوياتها، في حين اعتقلت عدد من الشبان وأفرجت عنهم لاحقا.

وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال هدمت منزل الأسير ثائر بدوان، ويتكون من طابقين، ومنزل المواطن رشيد عناية، ومكون من طابق واحد، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، في البلدة.

وأضافت المصادر، خلال اقتحام البلدة "داهمت قوات الاحتلال عددا من المحلات التجارية، وحطمت مكوناتها، كما ألحقت أضرارا بمركبات عددا من المواطنين".

واستهدفت القوات الإسرائيلية شبكة كهرباء المنطقة الشرقية من البلدة، ما تسبب بقطع الكهرباء عن المواطنين، وأعلنت مدارس البلدة ورياض الأطفال تعطيل دوامها لهذا اليوم.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون، إبراهيم أبو الرب، إن "قوات الاحتلال تواصل عملية اقتحام القرية ونصب الحواجز، وتضييق الخناق على المواطنين".

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي، مواطنين من بلدة دير سامت غرب الخليل جنوب الضفة الغربية

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وقالت مصادر أمنية ومحلية إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل واعتقلت، الطالب في كلية الهندسة بجامعة بوليتكنك فلسطين محمد نضال صافي الحروب، والدكتور أحمد محفوظ صافي الحروب، عقب مداهمة منازليهما".

ونصبت القوات الإسرائيلية عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، ثلاثة مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بعد مداهمة منازل عائلاتهم.

وأصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلة في بلدة تل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها الرصاص المعدني والغاز السام.

وأفادت مصادر في "الهلال الأحمر"، بإصابة شاب (26 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالكتف، و10 آخرين بالاختناق بالغاز السام.

( روسيا اليوم)