مع اتساع رقعة الخلافات.. إسرائيل تكثّف عملياتها داخل غزة





فرغم التوتر بين مصر وإسرائيل من جراء التصعيد الإسرائيلي في رفح وإغلاق معبرها، فإن الجهود المصرية تتواصل.

Advertisement

مصدر رفيع المستوى يقول إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة مع خلية الأزمة المعنية ويوجه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد.



وتأتي التطورات مع اتساع رقعة الخلافات الإسرائيلية في ظل تقارير عن خطة لإدارة إسرائيلية مدنية لقطاع غزة لمدة قد تصل إلى سنة، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي وجه انتقادات حادة إلى حكومة نتنياهو، لفشلها في صياغة خطة لمرحلة ما بعد الحرب.



ويشير المحاضر في أكاديمية الجليل الأعلى موشيه إيلعاد خلال حواره مع "سكاي نيوز عربية"، إلى امتلاك إسرائيل خطة اليوم التالي للحرب التي تواجه جملة من العراقيل والصعوبات، وقال: "تشدد إسرائيل ألا يكون لحماس دور في مستقبل قطاع غزة في اليوم الثاني للحرب.. فمن منظور إسرائيلي تعد السلطة الفلسطينية سلطة ضعيفة بالتالي فإنها تعتبر غير قادرة على إدارة قطاع غزة في أعقاب اليوم الثاني للحرب". بالتزامن مع تكثيف إسرائيل لعملياتها العسكرية وقصفها لمناطق من شمال القطاع حتى جنوبه، يتكثف أيضا الحراك الدبلوماسي لتجنب التصعيد.فرغم التوتر بين مصر وإسرائيل من جراء التصعيد الإسرائيلي في رفح وإغلاق معبرها، فإن الجهود المصرية تتواصل.مصدر رفيع المستوى يقول إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة مع خلية الأزمة المعنية ويوجه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد.وتأتي التطورات مع اتساع رقعة الخلافات الإسرائيلية في ظل تقارير عن خطة لإدارة إسرائيلية مدنية لقطاع غزة لمدة قد تصل إلى سنة، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي وجه انتقادات حادة إلى حكومة نتنياهو، لفشلها في صياغة خطة لمرحلة ما بعد الحرب.ويشير المحاضر في أكاديمية الجليل الأعلى موشيه إيلعاد خلال حواره مع "سكاي نيوز عربية"، إلى امتلاك إسرائيل خطة اليوم التالي للحرب التي تواجه جملة من العراقيل والصعوبات، وقال: "تشدد إسرائيل ألا يكون لحماس دور في مستقبل قطاع غزة في اليوم الثاني للحرب.. فمن منظور إسرائيلي تعد السلطة الفلسطينية سلطة ضعيفة بالتالي فإنها تعتبر غير قادرة على إدارة قطاع غزة في أعقاب اليوم الثاني للحرب".

أضاف:" إسرائيل لا تخطط للبقاء في غزة بعد انتهاء الأعمال الحربية، حيث ستقترح إنشاء تحالف يتكون من الدول العربية المعتدلة لإدارة غزة بشكل مؤقت، ومن شأن هذه القيادة المؤقتة أن تنقل السلطة لاحقا إلى سلطة فلسطينية أكثر قوة وتحصينا".

واستطرد:" لا تزال حماس قادرة على تشكيل تهديد وخطر لإسرائيل لامتلاكها لبقايا من القوة.. موون السابق لأوانه إعلان فشل إسرائيل خاصة أن الصراع لم ينته بعد".



وفي المقابل، شدد الكاتب والمحلل السياسي زيد الأيوبي في مداخلته، على أن المستقبل بعد الصراع يعتمد على إرادة الشعب الفلسطيني، مشيرا بوضوح إلى أنه لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة لهما دور في هذا المصير، وأوضح: يرغب نتنياهو الإبقاء على حركة حماس بقرار واتفاق أميركي، فهناك اتفاق بين إسرائيل وحماس والولايات المتحدة في تحديد اليوم الثاني لما بعد الحرب".

وقال:" حاجة إسرائيل لبقاء حركة حماس في السلطة هو للحفاظ على الانقسام بين الشعب الفلسطيني"، مشير ا إلى أن "بناء الميناء العائم الأميركي في القطاع يعدّ ثمنا لبقاء حماس في قطاع غزة". (سكاي نيوز عربية)