رغم استمرار المشكلات... رئيس الوزراء اليوناني يزور تركيا

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يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهدف الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية في الأشهر القليلة الماضية، رغم استمرار المشكلات بين الجانبين.وهناك خلافات منذ فترة طويلة بين تركيا واليونان بشأن عدد من القضايا بما في ذلك الحدود البحرية وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط والرحلات الجوية فوق بحر إيجه فضلاً عن قضية قبرص. والبلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي.وبعد توتر استمر لسنوات دفع البلدين إلى شفا الصراع، بدأت أنقرة وأثينا في اتخاذ خطوات مهمة لتحسين العلاقات في السنوات القليلة الماضية خاصة العام الماضي بعد أن أسفرت انتخابات عن بقاء زعيمي البلدين في منصبيهما.