غالانت: الحرب في غزة ستستمر حتى تفكيك "حماس"

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الحرب ستستمر في قطاع غزة حتى إعادة الأسرى وتفكيك حكم حركة حماس وقدراتها العسكرية.وأضاف غالانت خلال احتفال لإحياء ذكرى الجنود الذين هاجروا إلى إسرائيل وسقطوا في الحرب: "هذه حرب بلا خيار، وستشكل حياتنا لعقود قادمة".وقال بحسب صحيفة "جيرزواليم بوست": "هذا العام، فقدنا أكثر من 1500 من أفضل أبنائنا وبناتنا".