أرمينيا ... توقيفات جماعية خلال احتجاجات على نقل أراض إلى أذربيجان

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أعلنت الشرطة الأرمينية توقيف 151 شخصاً من المتظاهرين الذين كانوا يحاولون صباح اليوم الإثنين، قطع محاور رئيسية في يريفان احتجاجاً على نقل أراضٍ الى أذربيجان، في إطار مباحثات السلام بين الجارين لطيّ صفحة نزاع يعود إلى عقود.وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق توقيف 88 شخصاً، مشيرة إلى أن هؤلاء أوقفوا على خلفية "رفضهم الامتثال" لأوامرها.ووافقت الحكومة الأرمينية التي تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من النزاعات الإقليمية مع باكو، على إعادة القرى الحدودية التي كان استولى عليها جيشها في التسعينات.غير أنّ هذا القرار الذي اعتبره البعض تنازلاً غير ضروري، أثار تظاهرات حاشدة على مدى أسابيع في البلد الواقع في منطقة القوقاز، كانت أبرزها في التاسع من أيار مع احتشاد عشرات الآلاف في يريفان.وقام المتظاهرون في السابق بقطع طرق رئيسية، منها المحور الرئيسي الرابط بين شمال أرمينيا وجنوبها.ودعا متظاهرون إلى استقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.واستعادت أذربيجان السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بعد هجوم خاطف شنّته في أيلول، منهية عقوداً من النزعة الانفصالية التي اعتمدها السكّان الأرمن، والذين غادروه جميعاً تقريباً بعد الهجوم.