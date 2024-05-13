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عربي-دولي

رقم جديد عن "عدد الفلسطينيين".. كم أصبح منذ النكبة وحتى الآن؟

Lebanon 24
13-05-2024 | 06:08
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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ 14.63 مليون نسمة حتى نهاية عام 2023 "ما يشير إلى تضاعف عددهم نحو 10 مرات منذ نكبة 1948".
 
وأوضح الجهاز المركزي في بيان، بمناسبة الذكرى "76 لنكبة فلسطين"، التي تصادف الخامس عشر من أيار، أن "5.55 مليون منهم يعيشون فـي دولة فلسطين، وحوالى 1.75 مليون في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالى 6.56 مليون، وحوالى 772 ألفا في الدول الأجنبية".

وأضاف أن "عدد الفلسطينين في فلسطين التاريخية بلغ حوالى 7.3 مليون، في حين يقدر عدد اليهود نحو 7.2 مليون مع نهاية عام 2023، وبناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون 50.3% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 49.7% من مجموع السكان".

وتابع البيان: "يستغل الاحتلال أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (27,000 كم2)".

واستعرض البيان "بعض الأحداث التي شهدتها النكبة والتي رحل أو أجبر على الرحيل بسببها مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم".

وجاء في البيان "تم تشريد ما يزيد على مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948".

وأوضح الجهاز المركزي: "من بين مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية عام 1948 تم تهجير مليون مواطن إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلا عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال منذ عام 1948".

وقال البيان: "سيطر الاحتلال الإسرائيلي على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 531 منها تم تدميرها بالكامل، فيما تم إخضاع المتبقية إلى الاحتلال وقوانينه".

وأشار إلى أن "ما يزيد على 134 ألفا من الفلسطينيين والعرب، استشهدوا منذ نكبة 1948، وحتى اليوم داخل وخارج فلسطين".

والنكبة مصطلح فلسطيني يعبر عن "المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره"، وهو الإسم الذي يطلقه الفلسطينيون على "تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والإقتصادية والحضارية عام 1948" والذين يحييون ذكراه في 15 أيار من كل عام.
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