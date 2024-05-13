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الأزهر يعلّق على عزم مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

Lebanon 24
13-05-2024 | 06:30
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رحب الأزهر اليوم، بإعلان مصر نيتها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال في بيان على حسابه الرسمي في "إكس": "يرحب الأزهر الشريف بالخطوة التي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

 وأكد البيان دعم الأزهر الكامل "للقيادة السياسية في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرف من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيين وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصري الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة".

وطالب الأزهر في البيان الجميع "بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والعالمي والشعبي من أجل وقف شلالات الدماء، ومحاصرة إسرائيل سياسيا واقتصاديا، ومحاكمتها على جرائمها التي درجت على اقترافها منذ أكثر من 75 عاما في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للمجازر الحديثة، التي لم تتوقف على مدار الساعة ولمدة تجاوزت الـ220 يوما متصلة".  (روسيا اليوم)

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