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عربي-دولي

بشأن "هجوم حماس".. "إعتراف إسرائيليّ" جديد!

Lebanon 24
13-05-2024 | 06:27
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قال رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، اليوم الاثنين، إن الجهاز فقد 10 من عناصره منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بار، أن الجهاز فشل في توفير الغطاء الأمني للشعب الإسرائيلي في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، في الـ 7 من تشرين الأول الماضي.
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وصرح رئيس الشاباك، أن التحقيقات جارية بشكل "معمق" من أجل التحقيق في دور الجهاز في مواجهة هجوم حماس خلال تشرين الأول الماضي، واصفاً التحقيق بـ "المؤلم والمهم". 

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