بشأن "هجوم حماس".. "إعتراف إسرائيليّ" جديد!

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وأضاف بار، أن الجهاز فشل في توفير الغطاء الأمني للشعب الإسرائيلي في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، في الـ 7 من تشرين الأول الماضي.وصرح رئيس الشاباك، أن التحقيقات جارية بشكل "معمق" من أجل التحقيق في دور الجهاز في مواجهة هجوم حماس خلال تشرين الأول الماضي، واصفاً التحقيق بـ "المؤلم والمهم".