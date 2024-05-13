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وزارة الصحة في غزة: ساعات تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية

Lebanon 24
13-05-2024 | 06:41
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حذرت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، من انهيار المنظومة الصحية في غزة خلال "ساعات قليلة" بسبب شح الوقود بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب وفي ظل تقييد إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
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وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين".

ويشهد قطاع غزة انهيار غير مسبوق في المنظومة الصحية والظروف المعيشية وسط تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن السبت أن وقف إطلاق النار ممكن "غدا" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

واعتبرت حماس أن الموقف الأميركي يؤكد الانحياز لإسرائيل واستمرار منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري لحرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.
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