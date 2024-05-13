بعد مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر.. قلق كبير تشعر به "تل أبيب"

Advertisement

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية إن مصر لم تعلن حتى الآن القبض على قاتل رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر.وأضافت الصحيفة أنه في حادثة العام الماضي أيضا، والتي قتل فيها مجند الشرطة المصري محمد صالح ثلاثة جنود إسرائيليين، وصفتها القاهرة بأن الهجوم كان مطاردة لتجار مخدرات وقعوا في مشاكل.وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصر لا تزال تصنف الحادث الأخير بالإسكندرية إجرامي رغم أن مجموعة مسلحة تدعى "طلائع التحرير" أعلنت مسؤوليتها عن الحادث ونشرت مقطع فيديو يوضح كيف تمت العملية.وأشارت يسرائيل هايوم إلى أن إسرائيل هي الأخرى لم تعلن بعد نتائج التحقيق في جريمة القتل، بالرغم من إصدار مقطع فيديو قصير الأسبوع الماضي يظهر لحظة القتل نفسها.ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة "الإرهابية" التي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل زيف كيبر في الإسكندرية، نشرت مقطع فيديو جديدا منذ عدة أيام، وفي الوقت نفسه، هناك خوف متزايد في إسرائيل من أن يكون هذا هجومًا على خلفية قومية.وفي الفيديو الجديد، يروي بالتفصيل كيف قامت الخلية بتتبع رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي كان يحمل جواز سفر إسرائيلي، ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي في مصر الأماكن الكثيرة التي سافر إليها في العالم ومهنته في تصدير الخضار والفواكه من شركة خاصة بشمال مصر.واتهم منفذوا العملية رجل الأعمال الذي عاش في الإسكندرية لسنوات عديدة، بالعمل على "تجنيد الشباب المصري" لصالح إسرائيل. (روسيا اليوم)