كوريا الشمالية تطالب الغرب بوقف التدخل العسكري في آسيا

أعلنت خارجية كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ ستضطر لإعادة النظر في موقفها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بعض الدول الغربية إذا واصلت تكثيف وجودها العسكري بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن تصريح رئيس دائرة السياسة الخارجية بالوزارة قوله: "بناء على التحليل العميق للتأثير السلبي للتصرف المقلق لعدد من الدول بما فيها كندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا التي تنضم إلى ما يسمى بـ "مراقبة انتهاك العقوبات ضد كوريا (الشمالية)"، ستتخذ كوريا الشمالية إجراءات ضرورية لحماية متتابعة لسيادتها وأمنها".

وذكر البيان أنه جرت مؤخرا بالقرب من شبه الجزيرة الكورية مناورات بحرية بمشاركة بريطانيا وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا تقوم بنقل سفنها الحربية وطائراتها إلى شبه الجزيرة الكورية في حين تخطط كندا لنشر طائرة دورية للمراقبة في قاعدة عسكرية يابانية. أما أستراليا فدخلت "سفينتها المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية ورفعت مروحية عسكرية في الجو، مما خلق احتمال نشوب صراع مسلح خطير للغاية".

وأضاف أن الوجود العسكري لهذه الدول في المنطقة بحجة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومراعاة القانون الدولي يتناقض مع أغراض ومبادئ الميثاق الأممي المؤسس على "المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وتابع البيان أن أعمال حلفاء الولايات المتحدة تثير المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتخلق خطرا ملحوظا أمام ضمان السلام والأمن ليس في شبه الجزيرة الكورية فحسب بل ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام.

وبهذا الصدد عبرت وزارة خارجية كوريا الشمالية عن "قلقها الشدديد من التصرف غير المسؤول لبعض الدول التي تنضم إلى السياسة العدوانية واستراتيجية الهيمنة الأميركية"، مطالبة بوقف هذه الاستفزازات على الفور.

كما حذرت الدول الغربية من أن سياستهم المتمثلة في الطاعة غير المعقولة للولايات المتحدة ستؤدي إلى "إلحاق أضرار بمصالحها بأيديها". (روسيا اليوم)