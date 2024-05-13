مع تراجع كفاءة أنظمة الدفاع الجوي.. أوكرانيا تتعرض لهجمات روسية قاتلة

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كشفت مصادر عسكرية متعددة أن أوكرانيا باتت تتعرض لضربات قاسية، وأصبحت تقوم بإسقاط نسبة أقل بكثير من القذائف والصواريخ عما كانت عليه في وقت سابق من الحرب.ويأتي تدهور أداء الدفاعات الجوية الأوكرانية في الوقت الذي تزيد فيه روسيا من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ، وتطلق أسلحة أكثر صعوبة، مثل الصواريخ الباليستية. كما أن ذخيرة أنظمة باتريوت التي زود الغرب بها كييف بدأت تنفد.وفي الأشهر الستة الماضية، اعترضت أوكرانيا حوالي 46% من الصواريخ الروسية، مقارنة بـ 73% في فترة الأشهر الستة السابقة، وفقًا لتحليل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.وفي الشهر الماضي انخفض معدل الاعتراض إلى 30% من الصواريخ، كما تراجع معدل اعتراض طائرات شاهد بدون طيار بعيدة المدى، والتي يسهل إسقاطها، بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط إلى 82% في الأشهر الستة الماضية.وفي حين أن بيانات الهجوم والاعتراض كانت غير مكتملة لعدة أيام، قال متحدث باسم الجيش الأوكراني ومحلل دفاع مستقل إن البيانات أعطت صورة دقيقة بشكل عام.ويؤدي القصف المتزايد إلى تدمير البنية التحتية والمدن مع ضعف إمدادات أوكرانيا من الصواريخ، والتي تحتاجها البلاد لإبقاء القوات الجوية الروسية بعيدة عن مجالها الجوي.وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأحد على قناة "سي بي إس نيوز"، في برنامج "واجه الأمة"، إن التأخير الذي استمر لأشهر في الحصول على موافقة الكونغرس على المساعدات الأوكرانية قد جاء بتكلفة.وتابع: "نحن نبذل كل ما في وسعنا للإسراع بهذه المساعدة هناك، وأوروبا تفعل الشيء نفسه".