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عربي-دولي

اتهامات تطال إسرائيل.. هذا ما كشفه "مصدر مصري مسؤول"

Lebanon 24
13-05-2024 | 07:49
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قال مصدر مصري رفيع المستوى إن إسرائيل تتحمل مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح وحملت الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع داخل القطاع.
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وكانت قد أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الأحد، عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. (روسيا اليوم)
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