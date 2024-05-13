اتهامات تطال إسرائيل.. هذا ما كشفه "مصدر مصري مسؤول"

Advertisement

قال مصدر مصري رفيع المستوى إن إسرائيل تتحمل مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في قطاع غزة.وأشار المصدر إلى أن القاهرة أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح وحملت الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع داخل القطاع.وكانت قد أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الأحد، عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. (روسيا اليوم)