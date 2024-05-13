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عربي-دولي

في دولة عربية.. ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يزرع الماريجوانا في منزله

Lebanon 24
13-05-2024 | 08:50
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة مارس زراعة الماريجوانا في منزله، والقبض على 3 آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة.

 وقالت وزارة الداخلية في بيان: "تم العثور على 270 شتلة ماريغوانا مختلفة الأحجام ونحو 5.130 كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و4150 حبة كبتاغون و620 سيجارة من الماريغوانا و50 غراما من مادة الحشيش المخدرة و21 غرام كوكايين و6 علب زيت الماريغوانا و27 غراما من الفطر المخدر و2 سيجارة الكترونية من مادة الماريغوانا و3 قطع من حلويات الماريغوانا و10 زجاجات خمر".

وكتبت الداخلية على حسابها في منصة "إكس": "رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات .. ولا أحد فوق القانون".

 وأضافت: "جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم".

 واختتمت: "تؤكد الوزراة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون". (روسيا اليوم)

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