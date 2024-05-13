نتانياهو: إسرائيل في صراع وجودي ضد "وحوش حماس"

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال مراسم إحياء "يوم الذكرى" في إسرائيل أن الحرب في غزة معركة من أجل استمرار وجود إسرائيل.وأضاف نتانياهو، خلال إحياء مراسم يوم الذكرى في "جبل هرتسل"، حيث تقع المقبرة العسكرية الرئيسية لإسرائيل، "الحرب تدور حول التالي: إما نحن، إسرائيل، وإما هم، وحوش حماس. إما الوجود والحرية والأمن والازدهار، أو الفناء والمذبحة والاغتصاب والعبودية"، وفق تعبيره.وبعد مرور 7 أشهر على الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي العنيف في غزة، تعهد نتانياهو بأن إسرائيل "مصممة على الانتصار في هذه المعركة" وأن العدو "سيواصل دفع ثمن باهظ عن أفعاله".وتابع نتانياهو بالقول إن الانتصار على حماس يعني إعادة جميع الرهائن إلى الوطن، وهذا النصر من شأنه أن "يضمن وجودنا ومستقبلنا".وفي وقت سابق، قال نتانياهو إن إسرائيل تتكبد "ثمناً باهظاً ومؤلماً"، وتخوض ما سماها "حرب وجود"، متعهداً باستمرار الحرب حتى تحقيق الانتصار.وأضاف في تصريحات صحافية، أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث، مؤكداً أنه يجب القضاء على حركة حماس أولًا، قبل الحديث عن اليوم التالي للحرب.واعتبر نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يدافع عن نفسه، وألا يطلب ذلك من الأميركيين أو غيرهم، مشيراً إلى أنه سيدمر حماس وسيعيد الأسرى المحتجزين، وهو ما اعتبره الهدف من وراء ممارسة الضغط العسكري.وأضاف، وفق ما نقلته القناة "12" العبرية: "إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المختطفين يمكن أن تنتهي الحرب غداً"، قائلاً: "نأمل أن تكون إدارة القطاع من قبل السكان المحليين، الذين لا ينتمون إلى حماس".وتابع قائلاً: "في الحكومة يناقشون نفي قادة حماس، لكن الأمر يعتمد في المقام الأول على استسلام الحركة"، مضيفاً: "إنهم يسألون عما سنفعله في اليوم التالي للحرب، أولاً وقبل كل شيء علينا القضاء على حماس، موضحاً أيضاً بالقول أنه "لا يمكن السماح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع بينما ما تزال حماس موجودة فيه".