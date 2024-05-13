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عربي-دولي

أوكرانيا تستبدل المسؤول عن جبهة خاركيف خلال الهجوم الروسي

Lebanon 24
13-05-2024 | 09:40
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أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية في خورتيتسيا اليوم الاثنين، إن البريغادير جنرال ميخايلو دراباتي حل محل القائد المسؤول عن خط المواجهة في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وصرحت القيادة العسكرية لموقع "آر. بي. سي. أوكرانيا" الإلكتروني الإخباري بأن قرار تعيين دراباتي في هذا المنصب اتُخذ في 11 أيار، ولم يتم ذكر أي أسباب لذلك.
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وشنت القوات الروسية هجوماً على حدود المنطقة في العاشر من أيار.

يأتي هذا بينما قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية إن روسيا واصلت هجومها البري على المنطقة اليوم الاثنين وهاجمت مناطق جديدة بمجموعات صغيرة في محاولة لتوسيع الجبهة وتشتيت القوات الأوكرانية.
 
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