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عربي-دولي

بولندا تلغي محادثات مع أوكرانيا بسبب شبهات فساد

Lebanon 24
13-05-2024 | 10:15
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أعلن نائب وزير الزراعة البولندي ميشال كولودزيتشاك إلغاء المفاوضات مع أوكرانيا حول القضايا الزراعية في 14 مايو، بسبب تهم فساد طالت بعض المفاوضين الأوكرانيين.

 وأضاف ئاب الوزير في مقابلة  مع صحيفة "Dziennik Gazeta Prawna" أن "المفاوضات توقفت لأن بعض ممثليها متهمون بالفساد، لقد خططنا للجولة التالية من المفاوضات في 14 مايو، لكنها ألغيت".

وشدد الوزير أنه لن يتم إجراء أي مفاوضات مع "الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات بالفساد دون ذكر أسمائهم".

 ولفت إلى أن وزارة الزراعة البولندية فشلت في حل كافة مشاكل المزارعين، مما أدى إلى احتجاجاتهم الحاشدة. قائلا: "لم نحل كل شيء، لأن الوضع ليس سهلا". (روسيا اليوم)

 

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