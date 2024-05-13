Advertisement

عربي-دولي

طيران "أميركى - بريطانى" يقصف مطار الحديدة الدولى فى اليمن

Lebanon 24
13-05-2024 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1198979-638512188003385845.jpeg
Doc-P-1198979-638512188003385845.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، عن قصف أميركي بريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي الخاضع لسيطرتها غربي اليمن.

 وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل: "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة مطار الحديدة الدولي"، دون تفاصيل.

 والحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن؛ كونها تحوي مطارا دوليا (جنوبي المحافظة) و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ويضم المطار مدرجا بطول 3 كيلومترات، وقبل الحرب بين الحكومة والحوثيين قبل نحو 10 سنوات، كان يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليا بسبب تداعيات الصراع.

  ( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:14 | 2024-05-13
11:00 | 2024-05-13
10:34 | 2024-05-13
10:15 | 2024-05-13
10:00 | 2024-05-13
09:40 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24