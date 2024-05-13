طيران "أميركى - بريطانى" يقصف مطار الحديدة الدولى فى اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، عن قصف أميركي بريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي الخاضع لسيطرتها غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل: "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة مطار الحديدة الدولي"، دون تفاصيل.

والحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن؛ كونها تحوي مطارا دوليا (جنوبي المحافظة) و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ويضم المطار مدرجا بطول 3 كيلومترات، وقبل الحرب بين الحكومة والحوثيين قبل نحو 10 سنوات، كان يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليا بسبب تداعيات الصراع.

( الأناضول)