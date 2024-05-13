الاتصال انقطع.. "القسام" يعلن الخبر المقلق عن عناصره و4 أسرى

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أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، اليوم الاثنين، انقطاع الاتصال مع مجموعة من مقاتليهم تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين.وقال أبو عبيدة: "نتيجة القصف الاسرائيلي الهمجي خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الاسرائيليين من بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين".