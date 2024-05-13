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عربي-دولي
غارة أميركية بريطانية على مطار الحديدة
Lebanon 24
13-05-2024
|
12:08
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أفادت قناة "المسيرة"، اليوم الاثنين، بأن قصفاً أميركياً بريطانياً استهدف مطار الحديدة الدولي غربي اليمن.
وذكرت القناة أن "العدوان استهدف مطار الحديدة الدولي بغارة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية.
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