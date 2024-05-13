Advertisement

عربي-دولي

عطل طارئ يؤجّل زيارة الرئيس البولندي الى قطر

Lebanon 24
13-05-2024 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1199025-638512252158240531.jpg
Doc-P-1199025-638512252158240531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرجئت رحلة الرئيس البولندي أندريه دودا إلى قطر بسبب عطل طارئ في الطائرة، وفقاً لموقع "IAR".


وأفاد الموقع بان "دودا لم يتمكن من السفر إلى قطر بسبب عطل طارئ في الطائرة".


وأضاف أن "العطل بسيط وأن الفريق التقني يحاول إصلاحه، وإذا لم يتم إصلاح العطل في المستقبل القريب، فسيتم استبدالها بطائرة أخرى".
Advertisement



وكان من المقرر أن يسافر دودا في زيارة عمل الى قطر ويشارك في منتدى اقتصادي.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:24 | 2024-05-13
16:30 | 2024-05-13
16:29 | 2024-05-13
16:19 | 2024-05-13
16:00 | 2024-05-13
15:53 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24