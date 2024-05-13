عطل طارئ يؤجّل زيارة الرئيس البولندي الى قطر

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أرجئت رحلة الرئيس البولندي أندريه دودا إلى قطر بسبب عطل طارئ في الطائرة، وفقاً لموقع "IAR".وأفاد الموقع بان "دودا لم يتمكن من السفر إلى قطر بسبب عطل طارئ في الطائرة".وأضاف أن "العطل بسيط وأن الفريق التقني يحاول إصلاحه، وإذا لم يتم إصلاح العطل في المستقبل القريب، فسيتم استبدالها بطائرة أخرى".وكان من المقرر أن يسافر دودا في زيارة عمل الى قطر ويشارك في منتدى اقتصادي.