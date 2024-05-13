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عربي-دولي

جديد ازمة المعبر... إتصال "استخباراتي" بين القاهرة وتل أبيب

Lebanon 24
13-05-2024 | 13:05
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أجرى رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار اتصالا برئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لحل الأزمة المحيطة بمعبر رفح.

وأبلغ بار رئيس المخابرات المصرية بأن إسرائيل مستعدة لأي حل باستثناء عودة حماس إلى معبر رفح، وفقاً لموقع "واللا" الإسرائيلي.
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وبحسب الموقع فإن "تل أبيب وواشنطن وافقتا على إرسال السلطة الفلسطينية ممثلين غير رسميين إلى معبر رفح".


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، أن مسؤولين عسكريين مصريين ألغوا بشكل مفاجئ اجتماعا مع نظرائهم الإسرائيليين في إشارة لتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب.
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