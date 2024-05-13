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السجن 24 عاماً لوزير سابق بتهمة تعذيب زوجته وقتلها

Lebanon 24
13-05-2024 | 13:17
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أصدرت محكمة كازاخستانية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن 24 عاماً على وزير اقتصاد سابق بتهمة تعذيب زوجته وقتلها.


ودانت القاضية في محكمة العاصمة أستانا، أيجان كولبايفا، المتهم كوانديك بيشيمبايف بارتكاب "جريمة قتل وحشية للغاية" أودت بحياة سلطانة نوكينوفا بعد ممارسة "التعذيب" بحقها، على ما ورد في نص الحكم الذي نُقلت جلسة النطق به عبر الإنترنت.
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واعتبرت القاضية، في الحجج الداعمة لقرارها، أن الوزير السابق يُظهر "خطراً جسيماً لتكرار" جريمته.


وحُكم على متهم آخر يدعى بخيتجان بايجانوف، بالسجن أربع سنوات لمساعدته الوزير السابق على محاولة إخفاء جريمته، بحسب المصدر نفسه.
المصدر: فرانس برس

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