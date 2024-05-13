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عربي-دولي

محامي ترامب السابق يعترف: قمت بالكذب والترهيب نيابة عنه!

Lebanon 24
13-05-2024 | 15:12
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أكد المحامي السابق لدونالد ترامب، مايكل كوهين، أنه قام بالكذب ومارس عمليات ترهيب نيابة عن الرئيس الأميركي السابق.

وردا على سؤال المدعي العام، خلال المحاكمة التي يخضع لها ترامب بتهمة التدليس في قضية دفع مبلغ مالي لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، بشأن ما إذا كان قد "كذب" و"أرهب" الناس من قبل، قال الشاهد كوهين مرتين "نعم".
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وأضاف تحت القسم: "هذا ما كان يجب القيام به لإنجاز المهام".


وتأتي شهادة كوهين بعد أسبوع من ادلاء دانيالز بشهادتها التي تضمنت تفاصيل بشأن العلاقة التي تقول إنها أقامتها مع ترامب في العام 2006، عندما التقته على هامش منافسة للغولف في جناح في فندقه.
 
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