واشنطن تعلّق على تغيير وزير الدفاع الروسي: مؤشر على "اليأس"

رأى نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، اليوم الاثنين، أن تغيير وزير الدفاع الروسي يعدّ مؤشراً آخر على "يأس" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.



وقال باتيل للصحفيين في واشنطن: "وجهة نظرنا أن هذا مؤشر آخر على يأس بوتين في ظل استمرار حربه العدوانية على أوكرانيا"، معتبراً أنها "تشكل استنزافا كبيرا للاقتصاد الروسي والخسائر الفادحة للقوات الروسية".

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وعن الوضع في غزة، قال باتيل: "أملنا والهدف الذي يعمل عليه الوزير أنتوني بلينكن هو إنهاء النزاع في غزة في أقرب وقت ممكن".



وأضاف أن صور جنود إسرائيليين في غزة "مقلقة جدا وطالبنا اسرائيل باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين".