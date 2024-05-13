سوناك: العالم أقرب إلى التصعيد النووي أكثر من أي وقت مضى

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إعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، أن العالم أقرب إلى التصعيد النووي أكثر من أي وقت مضى.وقال سوناك، في كلمة ألقاها في مركز الأبحاث "Policy Exchange"، إن "السلوك المتهور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل الجميع أقرب إلى "التصعيد النووي الخطير أكثر مما في أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية".وأشار أيضا إلى الصراع في الشرق الأوسط، الذي يتم خلاله قصف السفن البريطانية في البحر الأحمر.كما اتهم الصين مرة أخرى بشن هجمات إلكترونية على أعضاء البرلمان البريطاني.