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عربي-دولي

تونس.. توقيف مسؤولين رياضيين بتهم عدة بينها التآمر ضد الأمن الداخلي

Lebanon 24
13-05-2024 | 16:29
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أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، أن رئيسا الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وضعا رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب المنشطات.
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وأوضح الناطق باسم نيابة بنعروس محمد صدوق جويني أن تسعة أشخاص في المجموع يلاحقون في هذه القضية، بينهم المسؤولان الموقوفان منذ السبت، فيما دُعي سبعة أشخاص آخرون الاثنين للمثول أمام هذه النيابة الواقعة جنوب تونس العاصمة.



قال جويني: "يواجه المشتبه بهم تهم "التآمر ضد الأمن الداخلي" للدولة و"تكوين منظمة لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى" و"المساس بالعلم التونسي".
 

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