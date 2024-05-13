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عربي-دولي

الهجوم استهدف سيارته.. مقتل أول موظف دولي أممي في غزة

Lebanon 24
13-05-2024 | 16:30
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أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن أحد أفراد أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة قُتل في هجوم استهدف سيارته في رفح، اليوم الاثنين.

 
واشار الى انه أول موظف دولي تابع للمنظمة يُقتل في غزة منذ اندلاع الحرب.
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وقال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش شعر "بحزن عميق عندما علم بوفاة أحد أعضاء إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وإصابة آخر نتيجة قصف تعرضت له مركبتهما التابعة للأمم المتحدة، أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح". وأشار إلى أن غوتيريش "يدين جميع الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل".

وأضاف: "هذه الضحية الدولية الأولى" للأمم المتحدة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة". ولم يعط حق أي تفاصيل عن الحادث وامتنع عن تحديد جنسيتي الموظف المتوفى والآخر المصاب.

وقال: "ليس لدي كل التفاصيل" لكن "أعتقد أن الموكب كان يتحرك عندما أُصيبت المركبة"، موضحًا أن جميع المركبات كانت معروفة على أنها تابعة للأمم المتحدة.
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