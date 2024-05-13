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عربي-دولي
مسؤول أميركي: بايدن لا يرى أنّ إسرائيل ستحقّق نصراً كاملاً في غزة
Lebanon 24
13-05-2024
|
20:00
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قال نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل إن "إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أن إسرائيل ستحقق نصراً كاملاً في هزيمة حماس في قطاع غزة الفلسطيني.
وفي حين حثّ المسؤولون الأميركيون إسرائيل على المساعدة في وضع خطة واضحة لحكم غزة بعد الحرب، فإن تعليقات كامبل هي الأكثر وضوحاً حتى الآن لمسؤول أميركي كبير يعترف فعليا بأن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الحالية لن تحقق النتيجة التي تهدف إليها.
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وقال كامبل خلال قمة لشباب حلف شمال الأطلسي في ميامي: "في بعض النواحي، نجد صعوبة في تحديد ماهية نظرية النصر، وفي بعض الأحيان عندما نستمع عن كثب إلى القادة الإسرائيليين، فإنهم يتحدثون في الغالب عن فكرة، نصر كاسح في ساحة المعركة، نصر كامل".
وأضاف: "لا أعتقد أننا نرى أن هذا محتمل أو ممكن وأن هذا يشبه إلى حد بعيد المواقف التي وجدنا أنفسنا فيها بعد أحداث 11 أيلول، حيث، يستمر التمرد بعد نقل السكان المدنيين والكثير من أعمال العنف".
وشبّه كامبل الوضع في غزة بالتمرّد المتجدّد الذي واجهته الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق بعد غزوها البلدين في أعقاب هجمات 11 أيلول، وقال إن هناك حاجة إلى حل سياسي.
وتابع: "أعتقد أننا نرى أنه يجب أن يكون هناك المزيد فيما يتعلق بحل سياسي، والأمر المختلف عن الماضي بهذا المعنى هو أن العديد من الدول تريد التحرك نحو حل سياسي تحظى فيه حقوق الفلسطينيين باحترام أكبر".
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